ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran'ın diplomaside alan oluşturmak için gerilimi azaltıcı adımlar atması gerektiğini belirtti. İlk atılacak adımın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği yapmak olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran'ın diplomaside alan oluşturmak için gerilimi azaltıcı adımlar atması gerektiğini belirterek, bu konuda ilk atacağı adımın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği yapmak olduğunu ifade etti.

ABD, İran ile diplomasi için nükleer adım şartını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına değinerek, "İran, diplomasi için alan oluşturmak istiyorsa gerilimi azaltıcı adımlar atmalı" dedi.

İran'ın bu konuda ilk olarak nükleer programı kapsamında adım atması gerektiğini aktaran Matthew, "Sadece son birkaç hafta içinde İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) işini yapmasına engelleyecek adımlar attığını gördük. Yani eğer İran gerilimi azaltıcı adımlar atma konusunda gerçekten ciddiyse, yapabileceği ilk şey UAEA ile işbirliği yapmak olacaktır." dedi. - WASHINGTON