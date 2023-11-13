ABD, İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suriye ve Irak'ta ABD askeri üslerine düzenlenen saldırılara yanıt olarak ABD ordusunun, Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu ve orduya bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suriye ve Irak'ta ABD askeri üslerine düzenlenen saldırılara yanıt olarak ABD ordusunun, Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu ve orduya bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 38 gündür devam ediyor. İsrail'in saldırılarında en büyük destekçisi ABD'nin ise Suriye ve Irak'ta bulunan üslerine İran destekli gruplar tarafından saldırılar düzenleniyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dün yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta ABD askeri üslerine düzenlenen saldırılara yanıt olarak ABD ordusunun Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu ve orduya bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Austin, saldırıların Irak sınırına yakın Al Bukamal şehri yakınlarında bir eğitim tesisi ile Deir ez Zor şehrine bağlı Mayadin kasabasının yakınlarında bir sığınağa düzenlendiğini belirterek, "Başkan'ın (Joe Biden) ABD personelinin güvenliğinden daha önemli bir önceliği yok ve şunu açıkça belirtmek için istedi: ABD, kendisini, personelini ve çıkarlarını savunacak" ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den itibaren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine Irak ve Suriye'de İran destekli güçler tarafından düzenlenen en az 40 saldırıda en az 45 ABD askeri yaralandı. Öte yandan ABD'nin Suriye'de 900, Irak'ta ise 2 bin 500 askeri bulunuyor. - WASHINGTON