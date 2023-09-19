ABD, Irak ve IKBY Arasındaki Yapıcı Diyalog Memnuniyetle Karşılandı

ABD, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında gerçekleşen yapıcı diyalogdan memnuniyet duyduğunu açıkladı. ABD'nin, IKBY'ye ek fon sağlama kararı ve Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması için çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

ABD, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında geçen hafta gerçekleşen "yapıcı diyaloğu" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki taraf arasında Irak anayasasına uygun şekilde çözüm bekleyen meselelerin çözüme kavuşturulmasını amaçlayan yapıcı diyalogdan memnun oldukları bildirildi.

ABD'nin, memurların maaşlarını alabilmelerine yardımcı olma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme amacıyla Irak merkezi hükümetinin IKBY'ye "ek fon sağlama kararından" memnun olduğu ifade edilen açıklamada, "Irak-Türkiye boru hattının mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 14 Eylül'de Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bütçe sorununu görüşmüştü.

Irak merkezi hükümeti de 17 Eylül'de IKBY'ye 3 aylık memur maaşlarını borç olarak ödeme kararı almıştı.