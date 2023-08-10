ABD, İmran Han'ın başbakanlık görevinden alınmasını teşvik etti

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsızlığı nedeniyle Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlık görevinden alınmasını teşvik ettiği öne sürüldü. Pakistan hükümetine ait olduğu iddia edilen belgeye göre, ABD yetkilileri Han'ın tarafsız tutumundan rahatsızlık duyduklarını iletti. Bu gelişmelerin ardından İmran Han'a karşı güvensizlik oyu önergesi sunuldu ve hükümet düştü.

ABD Dışişleri Bakanlığının,"Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsızlığı" nedeniyle Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlık görevinden alınmasını teşvik ettiği öne sürüldü.

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, eski Pakistan Başbakanı'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumuna değinerek, "Buradaki (ABD) ve Avrupa'daki insanlar, Pakistan'ın (Ukrayna konusunda) neden bu kadar agresif bir şekilde tarafsız bir tutum sergilediği konusunda oldukça endişeli, tabii böyle bir tutum mümkünse. Bu, bize pek de tarafsız bir tutum gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Müşteşar Yardımcısı Lu, Han hakkındaki güvensizlik oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın (Han) ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Pakistan'ın ABD Büyükelçisi ise ABD liderliğinin angajman eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Bu isteksizlik, Pakistan'da görmezden gelindiğimiz ve hatta hafife alındığımız gibi bir algı yarattı. Ayrıca ABD'nin kendisi için önemli olan tüm konularda destek beklerken Pakistan için buna karşılık vermediği hissi vardı." ifadelerine yer verdi.

Görüşmede Mecid Han, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunun "ikili ilişkileri etkilemeyeceği" umudunu dile getirdi.

Lu ise ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerde hasarın gerçek ancak ölümcül olmadığını ve Han'ın gitmesiyle ilişkilerin normale dönebileceğini kaydederek, "Siyasi durumun değişip değişmediğini görmek için birkaç gün bekleyelim, bu da bu konuda büyük bir anlaşmazlık yaşamayacağımız ve ilişkilerdeki zedelenmenin çok hızlı şekilde ortadan kalkacağı anlamına gelir. Aksi takdirde bu sorunla doğrudan yüzleşmek ve nasıl yöneteceğimize karar vermek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin soruya verdiği cevapta, Washington yönetiminin Pakistan liderliği ile ilgili kararlara müdahale ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliği'ne sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.