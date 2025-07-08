ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Örgütleri Listesinden Çıkardı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Heyet Tahrir Şam'ın yabancı terör örgütü statüsünün kaldırıldığını duyurdu. Bu karar, Suriye'deki yeni hükümetin attığı olumlu adımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ABD, Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) terör örgütü listesinden çıkarma kararı aldı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasını taşıyan bir basın açıklaması yayımlayarak Heyet Tahrir Şam'ın resmen terör örgütü listesinden çıkarılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Başkan Trump'ın 13 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletileceği yönündeki vaadi doğrultusunda, Göç ve Vatandaşlık Yasası çerçevesinde El Nusra Cephesi olarak da bilinen Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) yabancı terör örgütü statüsünü kaldırma kararımı ilan ediyorum. Bu karar yarın, 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecektir" denildi.

Bu adımın HTŞ'nin feshedildiğinin duyurulması ve Suriye hükümetinin her türlü terörle mücadele taahhüdünün ardından geldiği ifade edilen açıklamada, "Bu adım ayrıca 30 Haziran tarihli 'Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılmasına İlişkin Başkanlık Kararnamesi' ile oluşturulan ivmeyi sürdürmekte ve Suriye Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin attığı olumlu adımları tasdik etmektedir. Bu terör örgütü listesinden çıkarma kararı, Başkan Trump'ın istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir Suriye vizyonunu gerçekleştirme yönünde önemli bir adımdır" denildi.

ABD, HTŞ'yi 2018'de yabancı terör örgütleri listesine dahil etmişti. HTŞ, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinde kilit rol üstlenmiş, HTŞ'nin eski lideri Ahmed Şara da geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini geçtiğimiz hafta imzalamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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