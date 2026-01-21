Haberler

ABD'li bakandan Avrupa liderlerine: "Trump'ı dinleyin, ikna olacaksınız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine Trump'ı beklemeleri çağrısında bulundu. Bessent, Avrupalı askerlerin harekete geçirme kararını da 'Don Kişotvari' olarak nitelendirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump'ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Davos kasabasında gazetecilere açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrik sorunu nedeniyle uçak değiştirdiğini belirten Bessent, şu anda Air Force One ile Davos'a doğru yolda yolda olduğunu belirtti. Hazine bakanı, ABD başkanının Davos'a yaklaşık 3 saat gecikmeli varacağını açıkladı. Scott, ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, ülkeleri Trump'ın Davos'a gelmesini beklemeye çağırdı. ABD Hazine Bakanı Bessent, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, gördüğümüz bu ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump'ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" diye konuştu. Bessent, Avrupalıların Grönland'ı satın almaya yönelik argümanlarını dinlemek için Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupalı askerlere "Don Kişot" benzetmesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupalı ülkelerin Grönland'a asker gönderme kararına da değinerek, "Bu ülkelerin askerlerini harekete geçirmesinin nasıl bir mesaj vermesi gerektiğinden emin değilim. Bana oldukça Don Kişotvari görünüyor" ifadelerini kullandı. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle