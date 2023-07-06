ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'e dört günlük ziyaret gerçekleştiriyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ikili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konuyu ele almak üzere dört günlük Çin ziyaretine başladı. Yellen, Çin'i ziyaret eden ilk ABD Hazine Bakanı olarak tarihe geçti. Ziyaret kapsamında Yellen, üst düzey Çinli yetkililerle bir araya gelerek çeşitli ikili konuları görüşecek ve iklim değişikliği, borç sorunları gibi önemli konuları gündeme getirecek. ABD ile Çin arasındaki gerilim, son yıllarda çeşitli konular nedeniyle artmıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ikili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu dört günlük Çin ziyaretine başladı.

Çin yerel basınına göre Yellen, ABD Hazine Bakanı olarak ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.

Yellen'ın, dört gün sürecek ziyareti kapsamında üst düzey Çinli yetkililerle çeşitli ikili konuları ele alması bekleniyor.

Yellen ayrıca temaslarında, iklim değişikliği, yükselen piyasalar ve gelişen ekonomilerde borç sorunları gibi konuları da gündeme getirecek.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti, ABD toprakları üzerinde uçan ve Çin'e ait casus balon iddiaları gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Yellen'ın ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Pekin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.