ABD, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınarken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor' dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınarken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, " İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor" dedi.

ABD'den Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e karşı başlattığı operasyona ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "ABD, Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını net bir şekilde kınıyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail Hükümeti'nin ve halkının yanındayız ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanan Watson ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü belirterek, ABD'nin her zaman İsrailli ortaklarıyla yakın temasta olduğunu sözlerine ekledi.

"İsrail'deki gelişmeleri yakından izliyorum"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, "İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor" dedi.

"Sivillere yönelik bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" diyen Austin, "Önümüzdeki günlerde Savunma Bakanlığı, İsrail'in kendisini savunmak ve sivillerini terörizmden korumak adına ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak için çalışacak" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Washington'ın İsrail'e yönelik operasyonunu kınadığını belirterek, "Terörün asla haklı bir gerekçesi olamaz. İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere başsağlığı diliyoruz" dedi.

İsrailli ortaklarımızla yakın temas halinde olduklarını belirten Blinken, "İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON