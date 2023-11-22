ABD Halkının Yarısı, Hükümetin Ukrayna'ya Aşırı Harcama Yaptığına İnanıyor
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ABD'de yapılan ankete göre, halkın yaklaşık yarısı hükümetin Ukrayna'ya destekleri konusunda aşırı harcama yaptığına inanıyor. Ankete katılanların %45'i bu görüşü paylaştı.
ABD'de yapılan anket, ülke halkının yaklaşık yarısının hükümetin Ukrayna'ya destekleri konusunda "aşırı harcama" yaptığına inandığını ortaya koydu.
Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, kamuoyuna ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek hakkındaki görüşü soruldu.
Ankete katılanların yüzde 45'i, hükümetin Ukrayna için "aşırı harcama" yaptığına inandığı yönünde görüş bildirdi.
Anket, 2-6 Kasım'da 1239 kişi ile yapıldı.
Kaynak: AA / Politika