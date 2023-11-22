Haberler ›› Politika ›› ABD Halkının Yarısı, Hükümetin Ukrayna'ya Aşırı Harcama Yaptığına İnanıyor

ABD Halkının Yarısı, Hükümetin Ukrayna'ya Aşırı Harcama Yaptığına İnanıyor

ABD'de yapılan ankete göre, halkın yaklaşık yarısı hükümetin Ukrayna'ya destekleri konusunda aşırı harcama yaptığına inanıyor. Ankete katılanların %45'i bu görüşü paylaştı.