ABD, Güney Kore'ye F-35A savaş uçağı satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye tahmini 5,06 milyar dolar değerinde F-35A tipi savaş uçağı ile çeşitli askeri teçhizatın satışına onay verdi. Satışın bölgedeki saldırganlığı caydıracağı ve Güney Kore'nin savunma kapasitesini geliştireceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye tahmini 5,06 milyar dolar değerinde F-35A tipi savaş uçağı ile çeşitli askeri teçhizatın satışına onay verdi.

Pentagona bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Güney Kore'ye tahmini 5,06 milyar dolar değerinde mühimmat, destek ekipmanı ve personel eğitimi dahil olmak üzere 25 adede kadar F-35A tipi savaş uçağı ve 26 adede kadar F-135-PW-100 motoru satılmasına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Kongresine satış onayına ilişkin tebligat gönderildiği bildirildi.

ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edilen olası satışın, "bölgedeki saldırganlığı caydıracağı", Güney Kore'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesini geliştireceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.