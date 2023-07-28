ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri Kuzey Kore tehdidi ve Hint-Pasifik işbirliklerini görüşmek üzere bir araya geliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan üçlü liderler zirvesinde, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdit ve Hint-Pasifik'teki işbirlikleri ele alınacak. Ayrıca, liderler ASEAN ve Pasifik Adaları ile bağları güçlendirmek ve işbirliklerini genişletmek konularını da görüşecekler.

NEW ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, 18 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdit ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini masaya yatıracak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde ağırlayacağını bildirdi.

Üçlü liderler zirvesinde, Biden, Yoon ve Fumio'nun ilişkilerde "yeni bir dönemi" kutlayacaklarını aktaran Jean-Pierre, liderlerin Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdidin yanı sıra ASEAN ve Pasifik Adaları ile bağları güçlendirmek dahil Hint-Pasifik ve ötesindeki işbirliklerini genişletmeyi görüşeceklerini kaydetti.

Jean-Pierre, "Zirve, küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması, kurallara dayalı uluslararası düzenin teşvik edilmesi ve ekonomik refahın desteklenmesi için ortak üçlü vizyonu geliştirecek." ifadesini kullandı.