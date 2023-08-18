ABD, Güney Kore ve Japonya ile üçlü ilişkilerde yeni bir dönem arayışında

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Güney Kore ve Japonya ile üçlü ilişkilerde yeni bir dönem arayışında olduğunu belirtti. Sullivan, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin buluştuğu Camp David Zirvesi'nin, üçlü işbirliği adına yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Güney Kore ve Japonya ile üçlü ilişkilerde "yeni bir dönem" arayışında olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Sullivan, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Güney Kore ve Japonya ile hem ikili hem de üçlü ilişkilere odaklandığını ifade etti.

Sullivan, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin buluştuğu Camp David Zirvesi'nin, üçlü işbirliği adına yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.

İşbirliğinin üç ülkenin de yararına olacağına inandıklarını belirten Sullivan, "Pek çok açıdan bu zirve, Başkan Biden'ın göreve başlamasından beri yapım aşamasındaydı. O, bu ilişkilerin her birine, bu ittifakların her birine, Japonya ve (Güney) Kore ile ikili ilişkilere ve tabii ki üçümüz arasındaki üçlü ortaklığa çok odaklandı." dedi.

Sullivan, Çin'in, ABD'ye yönelik yeni bir Asya-Pasifik NATO ittifakı kurmaya çalıştığı eleştirisine karşı, ortaklık görüşmelerinin kimseye karşı değil, "özgür, güvenli ve müreffeh" Hint Pasifik bölgesi için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Japonya ve Güney Kore ile yıllardır devam eden işbirlikleri süresince Hint Pasifik bölgesinde istikrar ve güvenliği korumaya yardımcı olduklarının altını çizen Sullivan, bölgedeki Çin dahil tüm ülkelerin ekonomik bakımdan iyi durumda olmasını sağlayacak koşulları yarattıklarını kaydetti.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdit ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini masaya yatırmak için toplandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, üçlü liderler zirvesinde Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ilişkilerde "yeni bir dönemi" kutlayacaklarını aktararak liderlerin, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdidin yanı sıra ASEAN ve Pasifik Adaları ile bağları güçlendirmek dahil Hint-Pasifik ve ötesindeki işbirliklerini genişletmeyi görüşeceklerini kaydetmişti.