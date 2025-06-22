ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son...
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son derece ağır hasar ve yıkıma maruz kaldığını göstermektedir" dedi.
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son derece ağır hasar ve yıkıma maruz kaldığını göstermektedir" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika