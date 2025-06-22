ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son derece ağır hasar ve yıkıma maruz kaldığını göstermektedir" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son derece ağır hasar ve yıkıma maruz kaldığını göstermektedir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

ABD'ye resti çektiler: İran'a saldırırsanız gemilerinizi vururuz
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.