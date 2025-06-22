ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son derece ağır hasar ve yıkıma maruz kaldığını göstermektedir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika