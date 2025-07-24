ABD, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerinde Geri Adım Attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar'da yürütülen Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılan ABD heyetinin istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye çağırıldığını açıklayarak, "Arabulucular büyük bir çaba sarf etmiş olsalar da Hamas koordineli ya da iyi niyetle hareket ediyor gibi görünmüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas ile İsrail arasında 6 Temmuz'dan bu yana Katar'ın başkenti Doha'da arabulucular üzerinde dolaylı olarak devam eden Gazze'de ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu.

Katar'da yürütülen Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılan ABD heyetinin istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye çağırıldığını belirten Witkoff, "Hamas'tan gelen ve Gazze'de ateşkese ulaşma arzusunun olmadığını açıkça gösteren son yanıtın ardından ekibimizi istişarelerde bulunmak üzere Doha'dan eve getirmeye karar verdik. Arabulucular büyük bir çaba sarf etmiş olsalar da Hamas koordineli ya da iyi niyetle hareket ediyor gibi görünmüyor. Şimdi rehineleri eve getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam oluşturma konusunda çalışmak için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz. Bu çatışmanın sona erdirilmesi ve Gazze'de kalıcı bir barışın sağlanması konusunda kararlıyız" dedi.

İsrail heyeti de geri çağrılmıştı

İsrail basını, Katar'da yürütülen Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılan İsrail heyetinin, istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e döndüğünü bildirmişti. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail heyetinin geri dönüşünün müzakerelerin sona erdiği anlamına gelmemesi gerektiğini belirtmiş, "Bu, tüm taraflar arasında koordine edilen bir hamle. Alınması gereken belirleyici kararlar var ve bu nedenle heyet, istişarelere devam etmek için geri döndü. Gidişat hala olumlu" demişti. - WASHINGTON