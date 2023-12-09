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ABD, Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etti

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ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etti. Tasarıda tüm taraflara uluslararası hukuk kurallarına uyma çağrısı yapılıyordu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etti.

Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil 80'i aşkın ülke tarafından desteklenen tasarı, ABD tarafından veto edildi. İngiltere'nin "çekimser" oy kullandığı oylamada, 13 üye "evet" oyu verirken, konseyin daimi üyesi ABD'nin "hayır" oyu kullanması nedeniyle karar taslağı kabul edilmedi. ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood karar tasarısında Hamas'ın kınanmamasını eleştirerek, bunun kabul edilemez olduğunu savundu. Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası hukuk kurallarına uyma çağrısı yapılıyordu. Tasarıda ayrıca tüm esirlerin acilen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardım geçişine imkan tanınması isteniyordu.

BM Genel Sekreteri Guterres çağrı yapmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz Çarşamba günü 15 üyeli konseyi iki aydır süren savaştan kaynaklanan küresel tehdit konusunda uyarmıştı. Guterres, üyeleri tam ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi için birleşmeye ve harekete geçmeye çağırmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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