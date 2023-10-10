ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Hamas'ı kınadı

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin liderleri dün ortak açıklama yapıp "Hamas, Filistin'in meşru isteklerini temsil etmiyor ve Filistin halkı için daha fazla terör ve kan dökmekten başka bir şey sunmuyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngilitere Başbakanı Rishi Sunak, dün ortak bir açıklama yaptı. Biden ve Macron tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Hamas'ın terörist eylemlerinin hiçbir haklı gerekçesi ve meşruiyeti olmadığını, evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Terörizmin hiçbir zaman haklı bir gerekçesi olamaz.

Son günlerde dünya, Hamas teröristlerinin aileleri evlerinde katletmesini, bir müzik festivalinde eğlenen 200'den fazla genci katletmesini ve şu anda rehine olarak tutulan yaşlı kadınları, çocukları ve tüm aileleri kaçırmasını dehşet içinde izledi.

İSRAİL'E DÜŞMAN HERHANGİ BİR TARAFIN AVANTAJ SAĞLAYACAĞI BİR ZAMAN DEĞİL

Ülkelerimiz, İsrail'in kendisini ve halkını bu tür vahşetlere karşı savunma çabalarını destekleyecektir. Ayrıca, İsrail'e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları istismar ederek avantaj elde edebileceği bir zaman olmadığını da vurguluyoruz.

Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit ölçüde adalet ve özgürlüğü destekliyoruz.

Ancak hiç kuşkunuz olmasın: Hamas bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkı için daha fazla terör ve kan dökmekten başka bir şey sunmuyor.

Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendisini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve bütünleşmiş bir Orta Doğu bölgesi için gerekli koşulları oluşturmak üzere, müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde olacağız."