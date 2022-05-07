ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya'da Ukraynalı sığınmacılarla görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya'da Ukraynalı sığınmacılarla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya'da Ukraynalı sığınmacılarla görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Romanya'ya düzenlediği ziyarette Ukraynalı sığınmacılar ve Romanyalı öğretmenlerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Romanya'ya düzenlediği ziyarette Ukraynalı sığınmacılar ve Romanyalı öğretmenlerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden Romanya'ya geldi. First Lady Biden, Romanya First Lady'si Carmen Iohannis ile Romanya'daki bir okulu ziyaret ederek, Ukraynalı sığınmacılar ve Romanyalı öğretmenlerle bir araya geldi. First Lady Biden'ın okul ziyareti, öğrencilerin Romanya milli marşı ve Ukrayna askeri marşını söylemesinin ardından sona erdi. Daha sonra Biden düzenlenen ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "Bu çocukların gerçekten acı çektiğini görebilirsiniz. Ukraynalılar yanlarında olduğumuzu biliyorlar. Öğretmenler ise bu çocukların travmalarıyla başa çıkmalarına ve onların psikolojisini düzeltme konusunda yardımcı oluyorlar" dedi.

First Lady Biden'ın ayrıca Slovakya'ya düzenleyeceği ziyareti nedeniyle yola çıktığı ve ziyarette Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile bir araya geleceği öğrenildi. - BÜKREŞ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jill Biden, First Lady, Romanya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title