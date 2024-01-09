ABD, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini reddediyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'deki temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Kimse bu çatışmada daha fazla cephenin açıldığını görmek istemiyor" ifadelerini kullanarak, "ABD, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'deki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Blinken, Birleşmiş Milletler'in (BM) çatışmaların sona ermesinin ardından "yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyindeki evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri" için bir misyon yürüteceğini ifade etti.

Filistinli sivillerin koşullar elverir elvermez evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini aktaran Blinken, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına sürülmemeleri gerektiğini vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bunu açıkça ifade ettiğini açıkladı. Blinken, "Başbakan'a da söylediğim gibi, ABD, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor ve Başbakan bugün bana bunun İsrail hükümetinin politikası olmadığını bir kez daha teyit etti" dedi.

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin kendisine İsrail ile barışın mümkün olduğunu ifade ettiğini belirten Blinken, müttefiklerin bunun iki devletli bir çözümü içeren siyasi bir yoldan geçtiğini aktardıklarını açıkladı.

"Kimse bu çatışmada daha fazla cephenin açıldığını görmek istemiyor"

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların bölgeye yayılmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Blinken, "Kimse bu çatışmada daha fazla cephenin açıldığını görmek istemiyor" ifadelerini kullanarak, bölge ülkelerinin bunun olmaması için nüfuzlarını kullandıklarını aktardı.

"Kuvvetlerimiz tehdit edilir ya da saldırıya uğrarsa uygun adımları atar, karşılık veririz"

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılara ilişkin gelen bir soruya cevap veren Blinken, "Kuvvetlerimiz tehdit edilir ya da saldırıya uğrarsa uygun adımları atar, karşılık veririz" dedi.

Blinken'ın İsrail'in ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesine geçmesi ve yarın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor. - TEL AVİV