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ABD, Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunu inceledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD, Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunu inceledi

İsrail güçleri tarafından Filistin'de düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşun, ABD'de incelenmesinin ardından Filistinli yetkililere iade edildi.

İsrail güçleri tarafından Filistin'de düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşun, ABD'de incelenmesinin ardından Filistinli yetkililere iade edildi.

Filistin hükümeti, İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunun adli soruşturma için ABD'ye gönderileceğini açıklamış ve kurşunu ABD'ye teslim etmişti. Kurşunun ABD'de detaylı incelenmesinin ardından Filistinli yetkililere iade edildiği bildirildi.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalide Washington'un talebi üzerine Mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da gazeteciyi öldüren kurşunun soruşturma için uzmanlara teslim edildiğini söyleyerek, "Mermi iade edildikten sonra tarafımızca da incelendi ve üzerinde bir değişime rastlanmadı" dedi. İsraillilerin de soruşturmalara katıldığı yönündeki iddialara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını söyleyen Şelalide, ABD ile resmi prosedürlere uyduklarını ve kurşunu etik ve yasal gerekçelerle teslim ettiklerini söyledi.

Şelalide, gazeteciyi öldürenin bulunup cezalandırılmasını istediklerini söyleyerek, "Önemli olan bu cinayeti işleyen kişinin yakalanıp hesabının sorulması. Ebu Akleh, ABD vatandaşı olduğu için ABD'nin sadece soruşturmayı önemsemesinin yanı sıra cinayeti işleyenin peşine düşmesi de bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Şelalide, ABD soruşturmasının sonuçlarının kendilerine ulaşmadığını kaydederek, soruşturma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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