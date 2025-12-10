ABD medyası: "ABD'ye ait F-18 savaş uçakları, Venezuela hava sahasına girdi"

ABD'de Miami Herald gazetesinin haberine göre 2 ABD F-18 savaş uçağı, salı günü Venezuela hava sahasına girdi ve yaklaşık 40 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdi.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Herald gazetesinin haberinde, ABD ordusuna ait 2 F-18 savaş uçağının salı günü Venezuela hava sahasına girdiği ve Venezuela Körfezi suları üzerinde, Zulia eyaletindeki La Guajira şehri ile Falcon eyaletinin başkenti Coro arasında, Maracaibo Gölü'nün kuzey ucunda uçtuğu belirtildi. Savaş uçaklarının yaklaşık 40 dakika boyunca Venezuela hava sahasında kaldığı, yaklaşık 7 bin 620 metre (25 bin feet) yükseklikte uçtuğu aktarıldı. Uçuşun, Venezuela'nın ikinci büyük şehri ve Venezuela'nın batısındaki ana askeri hava üslerinden biri olan Rafael Urdaneta Hava Üssü'ne ev sahipliği yapan Maracaibo'nun yaklaşık 161 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Binlerce Venezuelalının özel takip siteleri aracılığıyla uçakları çevrimiçi olarak takip ettiği ifade edildi. Maracaibo Gölü'nün Amerika kıtasındaki en büyük su kütlelerinden biri ve yaklaşık 150 milyar varil ham petrol içeren rezervlerin kalbi konumunda olduğu vurgulandı. Haberde söz konusu uçuş, "ABD'nin Veneuzela'ya yönelik son gövde gösterisi" olarak nitelendirildi.

Bölgedeki gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Politico dergisine verdiği röportajda, Venezuela'ya kara operasyonu ihtimaline ilişkin, "Bu ihtimali dışlamak veya kabul etmek istemiyorum. Bu konuda konuşmuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump, son zamanlarda ABD ordusunun Karayipler'deki uyuşturucu kaçakçılarını hedef alan kara saldırılarına "çok yakında" başlayacağını tekrarlayarak ABD ve Venezuela arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) talimatıyla ABD ordusunun Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı belirtilen gemilere yönelik gerçekleştirdiği 22 saldırıda 87 kişi öldürülmüştü. ABD, Venezuela ile önemli bir kıyı şeridini paylaşan Karayip Denizi'ne dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford da dahil olmak üzere 11 savaş gemisi ve yaklaşık 15 bin asker konuşlandırmıştı. Bölgede en az 30 yıldır bu şekilde büyük bir ABD askeri varlığı görülmemişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin söz konusu adımlarının "kendisini devirme ve Latin Amerika'daki ABD askeri etkisini genişletme" girişimi olduğunu ifade etmişti.