ABD, Endonezya'nın askeri modernizasyon çabalarını destekliyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Endonezya'nın askeri modernizasyon çabalarını desteklediğini bildirdi. Austin ve Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto'nun görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin askeri işbirliğini derinleştirme çabalarının ele alındığı belirtildi. Ayrıca, savunma işbirliği bağlamında her yıl 220'den fazla program düzenlendiği ve Endonezyalı askeri öğrencilerin ABD askeri akademilerinde eğitim gördüğü ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'ın, Endonezya'nın askeri modernizasyon çabalarını desteklediğini bildirdi.

ABD ve Endonezya Savunma Bakanlıkları, Austin ile Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto'nun ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) görüşmesinin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Austin ve Subianto'nun, Endonezya ordusunun modernizasyonunun önemini bir kez daha vurguladığına değinilirken, görüşmede iki ülkenin askeri işbirliğini derinleştirme çabalarının ele alındığı ifade edildi.

İlk olarak, ABD ve Endonezya arasında düzenlenen "Garuda Kalkanı" tatbikatına işaret edilen açıklamada, söz konusu tatbikatın 19'un üzerinde ülkenin katılımıyla çok uluslu bir hal aldığı ve genişlemenin sürdürülmesi için tarafların kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ve Endonezya diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümüne girerken, Bakan Prabowo ve Bakan Austin savunma ortaklığımızın her zamankinden daha güçlü olduğunu bir kez daha teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Savunma işbirliği vurgusu

Açıklamada savunma işbirliği bağlamında, ABD ve Endonezya'nın, uzman değişimlerinden binlerce askerin katılımıyla gerçekleşen çok taraflı tatbikatlara kadar her yıl 220'den fazla program düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca, bu yıl ilk defa Endonezyalı askeri öğrencilerin ABD askeri akademilerinde eğitim gördüğü aktarıldı.

ABD'de 7 binden fazla Endonezyalı askeri ve sivil personelin eğitim gördüğü anlatılan açıklamada, 1970'ten beri ABD'nin Endonezya'ya 130 milyon doların üzerinde eğitim ve öğretim fonu sağladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada Austin ve Subianto'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini, Mart 2022'de alınan BM Genel Kurul kararına atıfla, kınadığının altı çizildi.

ASEAN ve ABD'nin bölgedeki stratejileri örtüşüyor

Indo-Pasifik bölgesi Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ve ABD'nin Indo-Pasifik stratejilerinin temel ilkeler noktasında örtüştüğüne vurgu yapılan açıklamada, ASEAN merkezinde bölgede barışı, güvenliği, istikrarı ve refahı sürdürme taahhüdünde bulunan ikilinin, Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki iddialarının, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de belirtildiği şekliyle uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi.