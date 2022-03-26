ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü - Haberler

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ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı 31. gününde devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi. Varşova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd ile ilk defa ikili görüşme gerçekleştiren bakanlar, Ukrayna'nın politik ve savunma konularında daha fazla desteklenmesi ve Rus saldırılarına karşı askeri anlamda güçlendirilmesine yönelik konuları görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, "ABD'li mevkidaşlarımız Blinken ve Austin ile Varşova'da bir araya geldik. Bu özel 2+2 formatı, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı savaşma yeteneğini güçlendirmek için hem siyasi hem de savunma alanlarında pratik kararlar almamızı sağlıyor" dedi. - VARŞOVA

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ukraynalı mevkidaşları ile Varşova'da görüştü

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Polonya, Ukrayna, Varşova, Politika, Haberler

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