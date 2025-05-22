ABD Dışişleri Sözcüsü, Harvard'ın Yabancı Öğrenci Kabulünü Eleştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulünü yasaklama kararına değinerek, "Bu üniversiteler solcu aktivizmin merkezi değil, eğitim ve araştırmanın yuvası olmalıdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika önceliklerini ve küresel kriz alanlarına yönelik tutumunu değerlendirerek, "Amerika yeniden sahnede" dedi.

Cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'da 5'inci turu yapılacak olan ABD ile İran arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinen Bruce, ABD'nin kırmızı çizgisinin İran'ın nükleer silah edinmesini kesin şekilde engellemek olduğunu vurgulayarak, "(Uranyum) Zenginleştirme konusundaki pozisyonumuz açık. Onlar da bunu biliyor. Görüşmelerin devam etmesi, çözüm irademizin göstergesidir" ifadelerini kullandı. Bruce, müzakerelerin tıkandığı yönünde çıkan haberleri ise "dedikodu" olarak nitelendirdi.

"Soykırım kanıtı yok"

Trump'ın dün Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşme sırasında Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine değinen Bruce, "Elde ettiğimiz verilere göre, beyaz çiftçilere yönelik suç oranlarının soykırım seviyesinde olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmamaktadır" dedi.

Harvard krizi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulünü yasaklama kararına da değinen Bruce, "Bu üniversiteler solcu aktivizmin merkezi değil, eğitim ve araştırmanın yuvası olmalıdır. Aileler yüksek bedeller ödeyerek çocuklarını gönderiyor, ancak mezunlar beklentileri karşılamıyor" dedi. - WASHINGTON