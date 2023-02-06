ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan Kahramanmaraş merkezli çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan Kahramanmaraş merkezli çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki trajik can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyor. Depremden etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve kapsamlı müdahale seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Blinken, ekibine bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde müttefik Türkiye ve insani yardım ortakları ile yakın temas halinde olmaları talimatı verdiğini aktardı. Türkiye'ye ilk yardım müdahalesinin halihazırda devam ettiğini ifade eden Blinken, "Suriye'deki ABD destekli insani yardım kuruluşları depremlerin ülke çapındaki etkilerine müdahale ediyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda bu depremlerden etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi. - WASHINGTON