Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı

Politika Haberleri

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan Kahramanmaraş merkezli çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan Kahramanmaraş merkezli çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki trajik can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyor. Depremden etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve kapsamlı müdahale seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Blinken, ekibine bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde müttefik Türkiye ve insani yardım ortakları ile yakın temas halinde olmaları talimatı verdiğini aktardı. Türkiye'ye ilk yardım müdahalesinin halihazırda devam ettiğini ifade eden Blinken, "Suriye'deki ABD destekli insani yardım kuruluşları depremlerin ülke çapındaki etkilerine müdahale ediyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda bu depremlerden etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi. - WASHINGTON

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Türkiye Suriye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title