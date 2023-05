ABD Dışişleri Bakanlığı Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun da bulunduğu Türkevi'ne yönelik levyeli saldırıyı kınayarak, saldırının soruşturulduğunu açıkladı.

ABD'nin New York kentinde içerisinde Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun da bulunduğu Türkevi'ne yönelik levyeli saldırı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, "New York'taki Türkevi'ne yönelik vandalizm haberlerini gördük. Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte soruşturma üzerinde çalışıyor. Vandalizmi kınıyoruz" dedi.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 20 Mayıs'tan bu yana oy kullandığı Türkevi'nin camlarını kıran saldırganın kimliği henüz bilinmiyor. - WASHINGTON