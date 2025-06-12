ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a Seyahat Uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Irak'a seyahat etmeme uyarısında bulundu. Uyarı, terörizm ve iç karışıklık gibi sebeplerle 4. seviyeye yükseltildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına Irak'a "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

ABD yönetimi, Orta Doğu'daki personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılmasına karar vermesinin ardından bu kez vatandaşlarına uyarı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Terörizm, kaçırılma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve ABD hükümetinin Irak'taki ABD vatandaşlarına acil hizmet sağlama konusundaki sınırlı kabiliyeti nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin. Herhangi bir nedenle Irak'a seyahat etmeyin" ifadeleri kullanıldı. Seyahat uyarısı, 4. seviyeye yükseltildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı dün artan bölgesel gerginlikler nedeniyle kritik işlerde çalışmayan ABD hükümet personelinin Irak'tan çekilmesi talimatı vermişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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