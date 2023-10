ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka uygun operasyonlar yürütmesini beklediğini ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini belirtti.

Miller, AA muhabirinin "ABD'nin İsrail'e koşulsuz askeri yardım politikasını yeniden gözden geçirip geçirmediği ve askeri malzemelerin savaş suçlarına karışabileceğine dair endişelerinin olup olmadığı" yönündeki sorusuna "Hayır." cevabını verdi.

ABD'nin İsrail'in "kendini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini" belirten Miller, " İsrail'in operasyonlarını uluslararası hukuka uygun olarak yürütmesini beklediğimizi çok açık bir şekilde ifade ettiğimizi söyleyebilirim. Kendimizi bu standarda bağlı tutuyoruz. Ortaklarımızı da bu standarda tabi tutuyoruz. Her demokrasinin uyması gereken standart budur." ifadelerini kullandı.

Miller, "( İsrail'e) Kendilerini savunmaları için ihtiyaç duydukları güvenlik yardımını sağlamaya devam edeceğiz. Bu terörist saldırılara karşı kendilerini savunmalarının sadece bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin İsrail politikası nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığındaki üst düzey görevinden istifa eden Josh Paul hakkındaki sorulara da yanıt veren Miller, "Bakanlık çalışanlarının, ABD politikasının ne olması gerektiği konusunda farklı siyasi inançlara sahip olduğunu anlıyor ve bunu takdir ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın güçlü yanlarından birinin farklı görüşlere sahip insanların bulunması olduğunu ifade eden Miller, bu görüşlerin Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından memnuniyetle karşılanarak "ciddiye alındığını" ve politika yapımına "yansıtıldığını" kaydetti.