ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail ordusunun Gazze merkezine girdiği yönündeki açıklamaları üzerine "İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugün Bakanlık'ta yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patel, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "Savaşın ardından Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri"ne ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine; "İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz" dedi. Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyareti esnasında muhataplarına bunu açıkça dile getirdiğini aktardı. Patel ayrıca, "6 Ekim'deki statükoya" da dönmenin mümkün olmadığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün düzenlediği bir basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini öne sürdü.