ABD Dışişleri Bakanı Yemen'deki Çatışmaları Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) mevkidaşlarıyla New York'ta yaptığı toplantıda Yemen'deki çatışmaların çözümünü ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) mevkidaşlarıyla New York'ta yaptığı toplantıda Yemen'deki çatışmaların çözümünü ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi ile bölgedeki insani ve ekonomik krizin bir an önce çözülmesi konuları ele alındı.

Blinken Suudi Arabistan'a Yemen ile ilgili görüşmelere ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini iletirken, bakanlar 3 ülke arasında BM önderliğinde barış için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Blinken, mevkidaşlarını Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak yeni ticaret koridoruna yönelik Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) Anlaşması'nın imzalanmasından dolayı tebrik etti.