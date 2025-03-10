PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş

PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da ameliyat olmuş
Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yangını bize sıçratmak istiyorlar

Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Yangını bize sıçratmak istiyorlar
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu çöktü
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID Programlarının Yüzde 83'ünü İptal Etti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID Programlarının Yüzde 83'ünü İptal Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün iptal edildiğini açıkladı. İptallerin, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Kongre'nin istişaresiyle daha etkili bir şekilde yönetilecek programlar için yapıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD dış politikasıyla uyum değerlendirmesi için durdurduğu dış yardımlara yönelik başlattığı 90 günlük incelemeyle ilgili açıklama yaptı. Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu. Rubio, "İptal edilen 5 bin 200 program, on milyarlarca doları ABD'nin temel ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen (hatta bazı durumlarda zarar veren) şekillerde harcadı" ifadelerini kullanarak, geriye kalan yaklaşık bin programın artık Dışişleri Bakanlığı tarafından ve Kongre ile istişare edilerek "daha etkili bir şekilde" yönetileceğini söyledi.

Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) da teşekkür eden Rubio, "DOGE'ye ve bu gecikmiş ve tarihi reformu gerçekleştirmek için çok uzun saatler çalışan personelimize teşekkürler" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Trump, dış dünyaya kapıları kapattı
img

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
img

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.