ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump-Putin Görüşmesinden Umutluyuz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna'ya kalmış" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano ile bir araya geldi. Rubio, görüşmenin basına açık kısmında basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın yapılması planlanan görüşmesine değinen Rubio, "ABD, Ukrayna'daki barış için her şeyi yapacak" dedi.

"Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz" diyen diyen Rubio, "Yarın neler olabileceğini göreceğiz, görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Umutluyuz, barış istiyoruz. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ancak nihayetinde bu konuda anlaşmaya varmak Ukrayna ve Rusya'ya kalmış" ifadelerini kullandı.

Kapsamlı bir çözümün zaman alabileceğini kaydeden Rubio, "Barışa ulaşmak için güvenlik garantileri konusunda bazı görüşmeler yapılması gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. Toprak anlaşmazlıkları ve talepleri, ne için savaştıkları konusunda da bazı görüşmeler yapılması gerekecek. Tüm bunlar kapsamlı bir sürecin parçası olacak. Ancak bence Trump, bu görüşmelerin yapılabilmesi için savaşın bir şekilde durdurulması gerektiğine inanıyor" dedi. - WASHINGTON