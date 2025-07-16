ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'e Yönelik Saldırılarına İlişkin Açıklamada Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'e Yönelik Saldırılarına İlişkin Açıklamada Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki çatışmalara müdahil olan taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve rahatsız edici durumu sona erdirecek adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları konusunda taraflarla görüşme yaptıklarını yineleyerek, "Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları hakkında açıklamada bulundu. Rubio, "Suriye'deki çatışmalara müdahil olan tüm taraflarla görüştük. Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık. Bunun için tüm tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor ve biz de bunu yapmalarını bekliyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

Tatil yerinde bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.