ABD Dışişleri Bakanı Rubio: 'Gazze'deki barış gücünde İsrail'in rahat hissedeceği ülkeler yer almalı'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak uluslararası barış gücüne ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin katılımına ilişkin soruya, "Henüz bu gücü oluşturmadık, çalışmalar devam ediyor. Bu gücün İsrail'in kendini rahat hissedeceği personellerden ve ülkelerden oluşması gerekecek" cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde, ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rubio, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecini koruma ve insani yardım ulaştırmanın yanı sıra Gazze'de güvenliği sağlayacak bir uluslararası barış gücü oluşturma yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı, "Bu, personel ve kaynak sağlamayı teklif eden tüm devletleri bir araya getirmeyi, bir istikrar gücünün yapısını belirlemeyi, para veya personel ya da her ikisi de sağlamaya istekli ülkeleri koordine etmeyi ve ardından uygun bir uluslararası yetki, Birleşmiş Milletler (BM) ya da uluslararası bir anlaşma üzerinden bu gücün yasal dayanağını oluşturmayı içeriyor. Böylece bu güvenlik gücü var olabilecek, işleyebilecek, finanse edilecek, görevini açıkça anlayacak ve etkin bir şekilde yerine getirebilecek. Bunun ötesinde uzun vadede yeniden inşa ve toparlanma süreci var" dedi.

Gazze'de güvenlik ve huzurun tesisi hedefine ulaşmadan önce mevcut sürecin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Rubio, "Bu, ateşkesin bozulmadan sürmesini sağlamak, insanların ihtiyaç duyduğu hayati yardımı çalınmadan, gasp edilmeden, yön değiştirmeden ulaştırmak ve aynı zamanda istikrar gücünün en kısa zamanda oluşturularak sahaya girmesi için gerekli şartları sağlamak. Ancak bu şekilde ihtiyaç duyduğumuz istikrar ortamı oluşturulabilir ve planın sonraki aşamalarına geçebiliriz" dedi.

Barış gücüne Türkiye'nin katılıp katılmayacağı soruldu

Rubio, Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin bir soruya, "Henüz bu gücü oluşturmadık ve bu yüzden çalışmalar devam ediyor. Bunu yapmayı teklif eden birçok ülke var. Fakat bu gücün İsrail'in kendini rahat hissedeceği personellerden ve ülkelerden oluşması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin de barış gücüne dahil olmak istediğini vurgulayan Rubio, "Kimlerin teklif sunduğunu ve kimlerin veto edildiğini söylemeyeceğim. Buna girmeyeceğiz. Bu gücün her üyesi hem yetenekli hem de istekli olmalı. Aynı zamanda İsrail dahil, herkesin rahat hissedeceği ülkeler olmalı" dedi.

"Bunun İsrail'in güvenliği için önemli olduğuna da inanıyoruz"

İsrailli bir gazetecinin "İsrail'in Gazze'ye ilişkin askeri kararları Washington'da mı alınıyor? Hamas'ın yeniden silahlandığı tespit edilirse, İsrail savaşı bağımsız olarak tekrar başlatabilir mi? ABD'den izin mi almamız gerekiyor?" şeklindeki sorusuna Rubio, "Ben olsam bunu, bu şekilde ifade etmezdim. Özetle söylemek gerekirse, İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine dünyada ABD'den daha fazla katkıda bulunan bir ülke yok. Bildiğiniz gibi Başkan, 12 günlük savaşta İran'a diğer başkanların yapmaya istekli olmadığı bir darbe indirdi. Ortaklık devam edecek. Biz İsrail'in güvenliğine ve İsrail'i desteklemeye çok bağlıyız. Aynı zamanda, bunun İsrail'in uzun vadeli güvenliği için önemli olduğuna da inanıyoruz" dedi.

Planın Gazze'nin silahlardan arındırılmasını öngördüğünü ve bunda kararlı olduklarını ifade eden Rubio, "Ama ben sorunuzu, sizin sorduğunuz şekilde ifade etmezdim. Bunun izinle alakası olduğunu sanmıyorum. Bu, temelde hepimizin bu planın işlemesi için kararlı olmasıyla ilgili" ifadelerini kullandı. ABD'li Bakan, bölgede sağlanacak barışın nihai olması gerektiğine yönelik fikirlerin altını çizerek, "B planı yok. En iyi plan bu. Tek olan bu. Başarılabileceğini düşündüğümüz plan bu. Ne kadar imkansız görünse de bunun başarıya giden yol olduğunu düşünüyoruz. Bir ay ya da altı hafta önce kimse, rehine krizi konusunda bu kadar yol alınacağını, hepsinin kurtarılacağını düşünemezdi" şeklinde konuştu.

"Hamas silah bırakmayı reddederse bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir"

ABD'li Bakan, Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi durumunda İsrail ordusunun müdahale edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Eğer Hamas silah bırakmayı reddederse bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Silahsızlandırma uygulamasının hangi mekanizmalarla uygulanacağına girmeyeceğini vurgulayan Rubio, "Ama uygulanmak zorunda kalınır. Bu bir anlaşmadır ve şartlarının yerine getirilmesi gerekir. İsrail, kendi taahhütlerini yerine getirdi. Şu anda sarı çizgide duruyorlar ve bu, silahsızlandırmaya bağlı bir durum. Kısacası, Hamas'ın destek bulamayacağı şartları oluşturacağız. Çünkü bu yapı yok olacak. Hamas'ın olmadığı bir Gazze görmek istiyoruz" dedi.

Bunun uzun vadeli bir proje olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, "Gerçek bir yaşam, iş, ticaret ve daha iyi bir gelecek kurulabilecek şartları oluşturmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Bunun sadece ABD'nin planı olmadığını vurgulayan Rubio, "Bölgesel güçler de dahil olmak üzere 20'den fazla ülke bu plana imza attı. Arap ülkeleri, çoğunluğu Müslüman olan ülkeler, Gazze'nin silahsızlandırılacağına ve Hamas'ın artık İsrail'i tehdit edecek kapasiteye sahip olmayacağına dair güvence verdi" açıklamasını yaptı.

"Kaydedilen ilerleme tarihi nitelikte"

Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde rol üstleneceği iddialarına ilişkin Rubio, "Bu plana imza atan tüm taraflar, tüm bu ülkeler, Hamas'ın Gazze'nin geleceğini yönetemeyeceği ve yönetimde yer almayacağı konusunda mutabakata vardı. Burada herkes hemfikir. Dolayısıyla bu, planın bir parçası olmak zorunda ama henüz o aşamada değiliz. Şu an ateşkesi sürdürmeye çalıştığımız aşamadayız. İnsani yardım akışını sağlama aşamasındayız. Rehineler konusu dahil verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlama aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Barış planındaki maddelerin tamamına ulaşılmasının uzun zaman ve emek gerektireceğini söyleyen Rubio, "Henüz iki hafta bile olmadı. Bu anlaşmanın yapıldığı 12 veya 14 gün içinde kaydedilen ilerleme tarihi nitelikte" açıklamasını yaptı. ABD'nin planı gerçekleştirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Bakan Rubio, "Bu önemli bir değişiklik oluşturacak. İsrail'in uzun vadeli güvenliğini, bölgenin yapısını ve doğasını olumlu yönde değiştirecek. Bunu hayata geçirmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

"UNRWA, Hamas'ın uzantısına dönüştü"

BM'nin Filistinli mültecilere yardım sağlayan kuruluşu BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki rolüne ilişkin bir soruya Rubio, "UNRWA bu süreçte hiçbir rol oynamayacak. BM burada. Dünya Gıda Programı'nın çalışmalarını ve ayrıca kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve insani yardım örgütlerini görüyoruz" dedi.

Bu kuruluşlarla ortaklığa hazır olduklarını söyleyen Rubio, "Ama UNRWA ile işbirliğine hazır değiliz. UNRWA, Hamas'ın bir uzantısına dönüştü" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın ilhak edilmesinin süreç için tehdit olacağını söyledi

Batı Şeria'nın ilhakına ve İsrail'den bunun yapılmayacağına ilişkin bir güvence alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine Rubio, "Bu İsrail Meclisi'nde yapılan bir oylamaydı. Bana açıklanana göre bu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zor durumda bırakmak isteyen bazı çevrelerin girişimiydi. Daha da önemlisi, yasal açıdan bunun gerçekleşmesine imkan tanıyacak şekilde yapılandırılmış değil. Ayrıca, bu tüm süreci tehdit ederdi. Herkes anlamalı ki eğer böyle bir şey olursa, bu süreçte yer alan pek çok ülke artık süreçte yer almak istemeyecektir. Bu barış süreci için bir tehdittir ve bunu herkes biliyor" dedi. - TEL AVİV