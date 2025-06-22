ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Dünya Daha Güvenli

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Dünya Daha Güvenli
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırının ardından dünya güvenliğini değerlendirdi. Rubio, İran'ın misilleme yapmasının büyük bir hata olacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bugün dünya 24 saat öncesine göre daha güvenli ve daha istikrarlı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarına misilleme yapmaması konusunda İran'ı uyararak böyle bir eylemin "şimdiye kadar yaptıkları en kötü hata" olacağını söyledi.

Rubio, İran'ın muhtemel bir saldırısına yalnızca ABD'nin değil, diğer ülkelerin de yanıt vermesi gereken büyük bir gerilimi tetikleyeceğini belirterek, "Bu sadece bizim değil, başkalarının da yanıt vermesi gereken büyük bir tırmanış olur. Diğer ülkeler bunun küresel sonuçlarını ciddiyetle değerlendirmeli" dedi.

"Diplomasi yolu hala açık"

İran ile diplomasi yolunun hala açık olduğunu aktaran Rubio, İran'da rejim değişikliğinin ABD'nin "hedefi olmadığını" söyledi. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarının dünyayı daha güvenli hale getirdiğini savunan Rubio, "Bence bugün dünya 24 saat öncesine göre daha güvenli ve daha istikrarlı" ifadelerini kullandı. Rubio, İran'ın "gizli" nükleer programını sürdürmekte ısrar etmesi halinde daha fazla misilleme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Rubio, ayrıca İran'ı ABD Başkanı Donald Trump'ı "oyuna getirmek" amacıyla saldırılar öncesinde "sahte müzakereler" yapmakla suçluyor.

ABD'den Çin'e Hürmüz Boğazı çağrısı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaline yönelik bir soruya cevap veren Rubio, "Bu onların yapabileceği en büyük hatalardan biri olur. Bu tür bir adım yalnızca ABD'yi değil, küresel ekonomi için de yıkıcı olur" dedi.

Rubio, "Çin hükümetini bu konuda İran'ı aramaya ve uyarmaya teşvik ediyorum, çünkü Çin ekonomisi, petrol tedarikinde Hürmüz Boğazı'na büyük ölçüde bağımlı" ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimine karşılık ABD'nin tüm askeri ve diplomatik seçeneklerinin masada olduğunu belirten Rubio, "Bu yönde bir adım atarlarsa, biz bununla başa çıkmak için seçeneklerimizi muhafaza ediyoruz. Ancak bu durum, bizim ekonomimizden çok daha fazla, dünya ekonomisine zarar verir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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