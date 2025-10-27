ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'in Saldırısına Yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü'nü hedef aldıkları iddiasıyla Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya değinerek "Bunu ateşkesin ihlali olarak görmüyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Asya gezisi sırasında Başkan Donald Trump'ın uçağında konuştu. İsrail ordusunun, Filistin İslami Cihat Örgütü'nden bir kişinin hedef alındığı gerekçesiyle Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaralanmasına değinen Rubio, "Bunu ateşkesin ihlali olarak görmüyoruz" dedi. İsrail'in, Washington, Mısır ve Katar arabuluculuğunda varılan ateşkesin bir parçası olarak meşru müdafaa hakkından vazgeçmediğini kaydeden Rubio, "Eğer, İsrail'e karşı bir tehdit varsa bu hakları vardır ve tüm arabulucular da bu konuda hemfikirdir" dedi. Gazze'deki ateşkesin her iki tarafın yükümlülüklerine dayandığını belirten Rubio, Hamas'ın esaret altında ölen rehinelerin cenazelerinin iadesini hızlandırması gerektiğini yineledi.

İsrail, Cumartesi günü İslamcı Cihat Örgütünün bir üyesini vurduğunu ve bu kişinin İsrail askerlerine saldırı planladığını iddia etmiş İslamcı Cihat Örgütü ise saldırı planladığını yalanlamıştı. - WASHINGTON