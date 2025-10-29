Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim Kutlaması

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ABD-Türkiye ilişkilerinin küresel barış ve güvenlik açısından önemine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "ABD- Türkiye ilişkileri küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Bakan Rubio mesajında, "ABD ve Amerikan halkı adına Türkiye halkının Cumhuriyetinizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. ABD-Türkiye ilişkileri küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye aynı zamanda, bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye, ticaretin genişletilmesinden enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarımız olan hayati bir ortaktır. İkili iş birliğimiz Amerikalıların, Türklerin ve küresel toplumun daha güvenli ve daha müreffeh olmasını sağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi umuyoruz" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON

500
