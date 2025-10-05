Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma ile...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma ile ilgili görüşmeler yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Umuyorum teknik konular hızlıca çözülecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Konumu dikkat çekti
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Ligde 5 maçtır gol atamadılar! Genç hoca görevinden istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.