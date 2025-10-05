ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma ile...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Umuyorum teknik konular hızlıca çözülecek" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika