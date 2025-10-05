ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Umuyorum teknik konular hızlıca çözülecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika