ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Çinli mevkidaşı Wang Yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile başkent Washington'da görüştü. Görüşmede, farklılık alanlarının ele alınması ve işbirliği alanlarının araştırılması gibi konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile başkent Washington'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in dün Çin Dışişleri Bakanı Wang ile Washington'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantı, Bakan'ın Pekin'e yaptığı ziyaret ile açık iletişim hatlarını sürdürme ve ABD-Çin ilişkilerini sorumlu bir şekilde devam ettirmeye yönelik çabaların bir parçası olarak son üst düzey toplantıların ardından yapılan karşılıklı ziyaretin bir parçasıydı." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, Blinken ve Wang'ın, farklılık alanlarının ele alınmasının yanı sıra işbirliği alanlarının araştırılması da dahil olmak üzere bir dizi ikili, bölgesel ve küresel konu hakkında konuştuğu aktarılan açıklamada, Blinken'in ABD'nin müttefikleri ve ortaklarının çıkarlarını ve değerlerini savunmaya devam edeceğini yinelediği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların görüşmelerine bugün de devam edecekleri bildirildi.