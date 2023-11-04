ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün ve Mısır'la ortak basın toplantısı düzenledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün ve Mısır'ın dışişleri bakanlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, Gazze Şeridi'nde 'insani duraklama' çağrısını yineledi. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise İsrail'in saldırılarını meşru müdafaa olarak kabul etmediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'de gerçekleştirdiği Arap dışişleri bakanları ile görüşmesinin ardından Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, Gazze Şeridi'nde "insani duruklama" çağrısını yinelerken, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Bunun meşru müdafaa olduğunu kabul etmiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çeşitli görüşmeler yapmak üzere geldiği Ürdün'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, sivilleri korumak ve yabancı uyrukluların bölgeden ayrılmasına izin vermek için Washington'un "insani duraklama" çağrısını yeniledi. Blinken, görüşmelerin içeriğine yönelik yaptığı açıklamada, "Yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasını hızlandırmanın yolları hakkında konuştuk" dedi.

Blinken, Orta Doğu'daki ülkelerin çatışmaların bölgenin geri kalanına yayılmasını önlemede önemli bir rol oynadığını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda Katar ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Refah Sınır Kapısı'ndan haftalar önce sadece 20 yardım tırının geçtiğini belirten Blinken, bu sayının şuanda 100'e yükseldiğini ancak hala yeterli olmadığını ifade etti.

"Bütün bölge, bir nefret denizinde batıyor"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi konuşmasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaş suçu işlediğini ifade ederek, bunun uluslararası hukukun üstünde olmaması gerektiğini söyledi. Gazze Şeridi'ndeki savaşın devam etmesine izin verilemeyeceğini vurgulayan Safadi, "Bütün bölge, gelecek nesilleri tanımlayacak bir nefret denizinde batıyor" şeklinde konuştu.

Bu nefretin kendisini göstermeye başladığını söyleyen Safadi, "Bu karşısında durmamız gereken bir durum. Bu savaş dinlerarası bir savaş değil. Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir savaş değil. Bu çılgınlığı durdurmamız lazım" dedi.

"Meşru müdafaa olduğunu kabul etmiyoruz"

ABD'nin "İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyoruz" açıklamasına değinen Safadi, "Bunun meşru müdafaa olduğunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanarak derhal ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırılarının hiçbir bahaneyle meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Safadi, bu söylemlerin bölgeye barışı getirmeyeceğini kaydetti. Safadi, Blinken'in savaşı sonlandırma çabalarında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bariz savaş eylemleri nedeniyle Mısır'ın uluslararası bir soruşturma talep ettiğini açıkladı. - AMMAN