ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile yaptığı görüşmede Ukrayna'da savaş alanındaki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile yaptığı görüşmede Ukrayna'da savaş alanındaki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Yermak'ın Washington'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ikilinin, Ukrayna'da savaş alanındaki son gelişmeler, ilave hava savunma ekipmanlarının teminine devam edilmesi ve Ukrayna'nın altyapısının Rus füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı güçlendirilmesi dahil kış hazırlıklarını ele aldığı belirtildi.

ABD'nin Ukrayna ve halkına bağlığının yinelendiği açıklamada, Blinken'ın, Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırılarına karşı ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere ABD'nin devam eden çalışmalarını aktardığı kaydedildi.