ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev ziyareti kapsamında dün gece geç saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı, Blinken'in Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'yı üçüncü kez ziyaret ettiğini söyledi. Zelenski bu ziyareti, saldırganla mücadelede ABD'nin ülkemize ve vatandaşlarına verdiği sarsılmaz desteğin önemli bir tezahürü olarak nitelendirdi" denildi.

Zelesnki, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, "Bu zor bir mücadele, toplumumuz için zor bir dönem ve ABD'li ortaklarımızın ziyaretlerini takdirle karşılıyorum. Ukrayna'yı desteklediğiniz için size, Başkan Biden'a ve tüm Amerikan halkına minnettarım" dedi.

Basın ofisi, ayrıca görüşmede Ukrayna Barış Formülü'nün de değerlendirildiğini bildirdi.