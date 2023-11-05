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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyarette Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.