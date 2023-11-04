ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Blinken, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da görüşecek. Ziyarette, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması, insani yardımın artırılması ve Orta Doğu'da kalıcı bir barış için çalışmalar ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Blinken, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Blinken, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da görüşecek. Blinken'ın Tel Aviv, Amman, Ankara, Tokyo, Seul ve Yeni Delhi ziyaretlerine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ziyaretine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bakan Ürdün ve Türkiye'de İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasının önemini ve Gazze'deki sivillere insani yardımın artırılarak sürekli bir şekilde ulaştırılmasını, temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını ve Filistinlilerin Gazze dışında zorla yerlerinden edilmemelerini sağlama konusundaki kararlılığı vurgulayacak. Bakan ayrıca şiddetin önlenmesi, söylemlerin yatıştırılması, bölgesel gerginliklerin azaltılması için acil mekanizmaları ele alacak ve bir Filistin devletinin kurulmasını da içerecek şekilde Orta Doğu'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla ABD'nin ortaklarıyla birlikte çalışma kararlılığını bir kez daha teyit edecek.

Bakan Türkiye'de Avrupa-Atlantik güvenliği, Ukrayna'ya destek ve İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması da dahil olmak üzere NATO İttifakı'nın birliğinin sürdürülmesi gereği konularını görüşecek."