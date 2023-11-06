ABD Dışişleri Bakanı Blinken Protesto Edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da bir grup tarafından protesto edildi. Blinken'ın ziyareti sırasında Bakanlık çevresinde toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhinde pankartlar açarak slogan attı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkentte bir grup tarafından protesto edildi.

Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyareti sırasında Bakanlık çevresinde toplanan grup, Filistin bayrağı ile İsrail ve ABD aleyhinde pankartlar açtı, slogan attı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Ankara Temsilcisi Semih Okumuş, grup adına yaptığı konuşmada, Blinken'ın ziyaretinin amacının İsrail'in işgalini normalleştirmek ve planlarını işletmek olduğunu öne sürdü.

Dünyadaki bütün emperyalist güçlerin Filistin'e saldırdığını belirten Okumuş, "Bugün kutsal toprakları görmezsek ahiret gününde Rabb'imiz de bizleri görmeyecektir." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı Mustafa Koyuncu da Filistin'in tamamının Filistin halkına ait olduğunu ifade ederek, "Doğu Kudüs, Batı Kudüs, ikili devlet çözümlerini kabul etmiyoruz." diye konuştu.