ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu'da İsrail'in Yanında Olduklarını Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temaslarının ardından İsrail'in yanında olduklarını belirtti ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi. ABD Başkanı Biden ise Hamas'ı terör örgütü olarak kınadığını ve Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temaslarının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in yanında olduklarını ancak Gazze halkının ihtiyacı olan yardımı sağlamak için de çalıştıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail, Ürdün, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır'da resmi temaslarda bulundu. Burada yaptığı görüşmeleri değerlendiren Blinken, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde İsrail, Ürdün, Bahreyn, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'a seyahat ettim. Tüm ortaklardan duyduğum ortak görüş, çatışmanın yayılmasını önlemek, masum hayatları korumak ve Gazze'de ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak. Kendisini savunan İsrail'in yanındayız. Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Gazze halkının zarar görmemesi ve ihtiyaç duydukları yardımın (gıda, su, ilaç) ulaşabilmesi için aktif olarak çalışmaktadır. Filistinlilerin acı çekmesi Hamas'ın umurunda değil" dedi.

BİDEN'DAN HAMAS AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Biden ise dün akşam yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistin halkının isteklerini temsil etmediğini belirterek, "Tüm ülkelerin Hamas'ı Filistin halkının isteklerini temsil etmeyen bir terör örgütü olarak kesin bir dille kınamasının zamanı gelmiştir. Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşerek Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadım ve Hamas'ın Filistin halkının onurunu ve kendi kaderini tayin hakkını temsil etmediğini yineledim. Gazze'deki sivillere insani yardım malzemelerinin ulaşmasını sağlamak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalıştığımız konusunda kendisine güvence verdim" ifadelerini kullandı.