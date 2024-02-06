ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun ikinci durağı Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Orta Doğu turunun ikinci durağı Mısır'a geldi. Bakan Blinken, başkent Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir araya geldi. Blinken ve es-Sisi görüşmesine Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel de katıldı. Görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı es-Sisi yaptığı açıklamada, Mısır'ın son derece zorlu koşullara rağmen, BM ve yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde Gazze'ye kritik insani yardım sağlamaya devam ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Şeridi'ne yönelik yardımların sağlanmasında önemli ve vazgeçilmez rolünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı es-Sisi, Gazze Şeridi hakkındaki uluslararası ve BM kararlarının uygulanması gerektiğini belirterek, Filistin meselesine bölgede kalıcı istikrar için adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde ciddi adımlar atılmasının hayati önemini yineledi.

Blinken ise ABD'nin barışın sağlanması ve çatışmanın bölgeye yayılması için Mısır ile koordinasyon ve ortak çabaların sürdürülmesi yönündeki kararlılığını teyit ederek, Mısır'ın bölgede güvenlik ve istikrarı destekleme yönündeki çabalarını övdü.

Blinken'ın Mısır'ın ardından Katar, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor. - KAHİRE