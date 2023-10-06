Meksika'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Devlet Başkanı Lopez Obrador ile göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. İki lider, düzensiz göç ve fentanille mücadelede işbirliği konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Meksika Devlet Başkanı ile Göç ve Ekonomik İşbirliği Konularını Görüştü

Meksika'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve ekonomik işbirliğini" ele almak üzere Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüştü.

Blinken, ziyaretinin ikinci gününde beraberindeki heyetle başkent Meksiko'da, Lopez Obrador tarafından kabul edildi.

X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin video paylaşan Lopez Obrador, ABD ile dostluklarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Blinken ile "göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve ekonomik işbirliği" konularını konuştuklarını aktaran Lopez Obrador, bu sorunların çözülmesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Lopez Obrador, "Zorluklarla yüzleşmede, inanıyorum ki her iki ülke de buna hazırdır. Burada bizimle olduğunuz ve birlikte çalışacağımız için teşekkür ediyoruz. Beraber çalışmaya devam edeceğiz, iki ülke ilişkileri çok iyi ve çok daha iyi olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da görüşmeye ilişkin açıklamasında, "İki ülke arasında ekonomi ve güvenlik konularında, yıllık üst düzey diyaloglar vesilesiyle verimli tartışmalar ve ortak başarılarla dolu bir yıl kutlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Miller, Dışişleri Bakanı Blinken'in Ovidio Guzman'ın iadesi nedeniyle Meksika Devlet Başkanı Lopez Obradror'a minnettar olduğunu kaydetti.

Meksika basında çıkan haberde ise Lopez Obrador ve Blinken'in toplantı sonunda, düzensiz göç ve fentanille mücadelede işbirliği konusunda mutabık kaldıkları bilgisi paylaşıldı.