ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığında başkent Üsküp'te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ülkeye gelen Blinken, Başbakan Kovaçevski ile görüştü.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovaçevski ile Blinken'ın görüşmede iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere değindikleri, ABD'nin gerekli reformların uygulanması ve Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda Kuzey Makedonya'ya verdiği devamlı desteği ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kovaçevski, iki ülkenin devamlı olarak verimli siyasi diyalog içinde bulunduğunu, bu diyaloğun da ülkesi ile ABD arasındaki stratejik partnerlik aracılığıyla önemli ölçüde derinleştiğini ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın NATO müttefiki ve bölgesel bağlamda Batı Balkanlar'da istikrar faktörü olarak verdiği katkının ABD tarafından takdir edildiği aktarılan açıklamada, Blinken'ın, ABD'nin Kuzey Makedonya'yı AB üyeliği için atacağı adımlarda desteklemeye devam edeceğini vurguladığı bildirildi.

Ayrıca Blinken'ın Kuzey Makedonya'yı başarılı AGİT dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ülkede bulunan Blinken, katılımcılar onuruna verilen gayriresmi akşam yemeğine katıldı.???????

Blinken, daha sonra İsrail'e hareket etti.