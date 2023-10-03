ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, transatlantik ortaklığa olan bağlılık teyit edildi ve İsveç'in NATO üyeliği için son hazırlıklar görüşüldü. Blinken, İsveçli mevkidaşına Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca, ABD ve İsveç'in ekonomik bağlar ve teknoloji alanındaki işbirliği ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, tarafların "transatlantik ortaklığa" olan bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi.

İkilinin, İsveç'in NATO üyeliği için "son hazırlıkları" görüştüğü aktarılan açıklamada, Blinken'ın, İsveçli mevkidaşına Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede, ABD ve İsveç'in ekonomik bağlar ve teknoloji alanındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğinin de ele alındığı ifade edildi.