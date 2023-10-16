ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail ziyareti öncesi Gazze sınırında sıkı kontroller

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyareti nedeniyle ülkenin Gazze sınırındaki Sa'ad ve Netivot ayrım noktalarında konuşlanan İsrail askerleri kontrolleri sıklaştırdı.

İsrail-Hamas çatışmaları 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam ederken İsrail, sivillerin de yaşadığı Gazze'ye yoğun bombardıman gerçekleştiriyor. İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından İsrail'den Orta Doğu turuna başlayan Blinken, bugün bir kez daha İsrail'e geliyor. Blinken, başkent Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken'ın ziyaret öncesi İsrail'in Gazze sınırındaki Sderot kentinde kontroller sıklaştırıldı. Barikatlar kuran İsrailli askerler, Sivil araçlarının geçişine izin vermiyor. Sa'ad ve Netivot ayrım noktalarında konuşlanan İsrail askerleri, askeri araçları da tek tek kontrol ederek geçişe izin veriyor.

Blinken'dan Refah Sınır Kapısı açıklaması

Blinken, İsrail ziyareti öncesi dün temaslarda bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Mısır'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya dört temel hedefle geldik; ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu açıkça ortaya koymak, çatışmaların başka yerlere yayılmasını önlemek, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmak ve Gazze'de mevcut olan insani krize çözüm bulmak" demişti.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı konusunda Cumhurbaşkanı es-Sisi ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Blinken, "Mısır, Gazze'deki insanlara birçok maddi destek sağladı ve Refah yeniden açılacak. Yardımı almak ve ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak için Birleşmiş Milletler'le, Mısır'la, İsrail'le ve diğerleriyle bir mekanizma kuruyoruz. Büyükelçi Satterfield'ın bu görevi üstlenmesinin nedeni de tam olarak budur. Başkan onu bugün atadı. Bunu ileriye taşıyabilmemiz için tüm teknik detayları çözmek üzere yarın sahada olacak" açıklamasını yapmıştı. - SDEROT